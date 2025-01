Arriva la leader Perugia. L’Eurosuole Forum verso il record di gente

Dopo aver sconfitto la capolista d’Olanda, la Lube domenica alle 19.30 riceverà il collettivo che comanda la ben più prestigiosa e competitiva SuperLega. Contro Perugia campione d’Italia, Balaso e compagni cercheranno di mantenere bunker l’Eurosuole Forum, finora inviolato: 11 gare e 11 affermazioni (8 su 8 in campionato). Sarà dura contro la più forte, oltretutto arrabbiata in quanto reduce dal primo stop (2-3 contro Trento), però la Lube avrà dalla sua la spinta di un Eurosuole Forum che va riempiendosi. Considerando anche i tanti tifosi che giungeranno dall’Umbria si dovrebbe registrare la massima affluenza stagionale, superando le 3.500 unità avute contro Trento. Da ieri è possibile prendere i tagliandi anche al botteghino oltre che online. I prezzi sono stati leggermente maggiorati: vanno da 20 euro (15 ridotto per Under18 e Over65) fino a 60. Gli abbonati alle gare di Grottazzolina potranno pagare 15 euro.

an. sc.