Arriva la prima della classe. Allianz, caccia al colpaccio

Prima le signore, poi i signori: dopo la Numia Vero Volley Milano, è l’Allianz Milano a giocare all’Unipol Forum. Oggi, alle 18, la squadra di Roberto Piazza sfida la capolista della Superlega, la Sir Susa Vim Perugia. Per la prima volta in questa annata, i meneghini ritroveranno dall’altro lato delle rete gli ex Yuki Ishikawa e il centrale argentino Agustin Loser. In chiave nipponica, lato Milano, non manca comunque un possibile erede, il giovane schiacciatore Tatsunori Otsuka, che solo da poco, causa qualche piccolo problema, ha iniziato a essere a disposizione. "Non vedo l’ora di giocare la partita contro Perugia - dice - e contro Yuki Ishikawa, che ha fatto molto bene qui ed è anche il mio capitano in nazionale giapponese. So che Perugia è molto forte, sarà importante continuare a lottare come gruppo e provarci contro tutti. Se lo faremo, i risultati arriveranno". Il club di Lucio Fusaro è reduce da tre vittorie di fila in campionato e due in Champions League. La sfida con gli umbri, negli ultimi anni, tra regular season, Coppa Italia e playoff scudetto, ha sempre regalato match emozionanti e dell’esito incerto.Il bilancio è favorevole ai Block Devils con 24 successi a 9. Attualmente, peró, per quanto fatto in campo, Perugia parte da favorita e un passo avanti anche e soprattutto per la qualità del roster. Ai ragazzi di Piazza servirà un match perfetto e tutto l’incoraggiamento del Forum di Assago.