Atlantide in Sicilia, con Saturnia è un big match. Tondo avverte: "Serviranno gli straordinari"

Dopo Cuneo, oggi tocca a Saturnia. L’avvio della A2 dell’Atlantide è all’insegna dei big-match e alle 18 i Tucani saranno impegnati nell’anticipo ad Aci Castello per cercare la prima vittoria contro i siciliani appena retrocessi dalla Superlega. "Saturnia ha una squadra completa in ogni reparto - dice l’ex di turno Alessandro Tondo - Per insidiarla serviranno gli straordinari in difesa e maggiore pressione al servizio". Le due contendenti si sono già affrontate durante il precampionato in occasione del torneo giocato a Palmi. La formazione di coach Zambonardi ha così potuto osservare le qualità di un gruppo di grande esperienza, con alcuni elementi in grado di fare la differenza. Un avversario molto difficile, che chiamerà la compagine bresciana (che potrebbe riavere a disposizione capitan Tiberti), a dare fondo alle proprie risorse. Dopo avere strappato un punto al quotato Cuneo, l’Atlantide vuole alzare l’asticella e giocarsela alla pari in casa della corazzata Saturnia. Luca Marinoni