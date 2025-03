ATLETICA. L’Arcs Cus Perugia è ancora d’oro a Cassino. Arriva il secondo titolo italiano consecutivo

PERUGIA - E’ ancora d’oro l’Atletica Arcs Cus Perugia che sabato nella prima giornata della Festa del Cross, Campionati Italiani di Corsa Campestre, di Cassino, ha dominato con il suo quartetto nella staffetta 4 x 2 chilometri femminile conquistando il secondo titolo italiano consecutivo. L’allieva Caterina Caligiana, la junior Federica Borromini e le promesse Elena Ribigini e Melissa Fracassini hanno messo in campo tutta la loro determinazione. E domenica nella seconda giornata di gara per l’Atletica Arcs Cus Perugia è arrivato un altro titolo italiano grazie a Melissa Fracassini che si è imposta con il tempo di 10.12 nel cross corto Under 23 aggiungendo così un altro oro a quello conquistato con la staffetta. Altri risultati di rilievo il quinto posto di Federica Borromini sui 6 chilometri nel cross Junior femminile con il tempo di 22.48, il quarto e quinto posto di Laura ed Elena Ribigini tra le Promesse nel cross di otto chilometri portato a termine rispettivamente in 29.33 e 30.02.