Statistiche. Balaso, 400 presenze nella massima serie. Lagumdzija ha firmato duemila punti in Italia

Numeri da...record per la Lube in gara2 contro l’Allianz. Il secondo atto della serie dei quarti playoff infatti ha sancito la 400ª presenza nelle competizioni targate Serie A per Fabio Balaso, il capitano. Sempre domenica a Milano anche altri due compagni hanno celebrato interessanti traguardi. Adis Lagumdzija ha trovato l’attacco vincente numero 2.000 in Italia, mentre Mattia Bottolo ha superato quota 1.500 punti in tutte le competizioni. La sfida dell’Allianz Cloud, ex PalaLido, è stata la più breve di tutte, appena 75’, Civitanova inoltre ha primeggiato sia nel totale dei muri, 10, sia per percentuale di ricezione col 27.8%.

Michieletto con 25 punti è stato il top scorer ma quella tra Cisterna e Trento è diventata l’altra serie che senza dubbio terminerà oltre il terzo atto. Domenica infatti i laziali a sorpresa hanno battuto 3-1 i dolomitici.

Da ieri infine è scattata la prevendita al botteghino sia per la sfida di ritorno con il Lublino sia per gara3, entrambe in programma a Civitanova. In vista della finale di Challenge i tifosi potranno recarsi al palas oggi dalle 17 alle 19 o domani dalle 18.30. I prezzi oscillano da 15 euro (ridotto 10 euro per Over65 e Under18) ad un massimo di 40 euro. Ovviamente c’è anche la possibilità di acquistare i biglietti con la modalità online, su Vivaticket.

an. sc.