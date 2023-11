AVANTI TUTTA. Busto piega Casalmaggiore nel derby lombardo. Le ragazze di Velasco risalgono la classifica

Seconda vittoria consecutiva (la prima in trasferta) per una UYBA Volley Busto Arsizio. La settimana della nomina a Julio Velasco a nuovo ct della Nazionale si è chiusa con un successo per 3-1 nel derby lombardo in casa della Trasportipesanti Casalmaggiore, agganciata così tra l’altro in classifica proprio dalle farfalle al decimo posto a quota 7 punti.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 1-3 (20-25, 16-25, 25-17, 24-26)A.G.