"Azzurri in cerca di conferme nella Nations League di volley a Rio"

Torna in campo stasera alle 22,30 italiane (Dazn e Vbtv) la squadra azzurra maschile di volley, nella seconda giornata di Nations League, a Rio de Janeiro. Battuta la Germania 3-0 nella prima partita, gli azzurri devono cercare di mettere subito da parte il maggior numero di punti possibili per il ranking, dove al momento sono primi tra le squadre non qualificate per i Giochi (restano quattro pass, più uno che andrà comunque alla squadra africana).

L’Iran ha un nuovo ct, il Mauricio Motta Paes, e ha perso all’esordio contro la Serbia.

L’Italia giocherà ancora in questo primo girone domani alle 19 contro il Giappone e domenica alle 15 contro i padroni di casa del Brasile, in quel Maracanazinho dove nel 1990 gli azzurri vinsero il loro primo titolo mondiale.