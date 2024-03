B1 FEMMINILE. La Clementina torna con un punto da Roma

CASAL DE PAZZI

3

CLEMENTINA

2

PARZIALI: 23-25, 23-25, 25-18, 25-20, 15-9

VOLLEYRO’ CASAL DE’ PAZZI : Esposito 20, Fusco 7, Vighetto 30, Camerini 2, Talarico 9, Martinelli 7, Allaoui 6, Lerario, Ndoye 3, Franceschini, Lari, Bonafede (L). All. Cristofani.

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 13, Ciccolini 20, Stafoggia 15, Usberti, Fedeli 3, Canuti 4, Grilli 9, Saveriano 1, Pizzichini 1, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

Arbitri: Totò e Santin

La Clementina torna con un punto dalla Capitale. Giovedì le ragazze di Paniconi hanno giocato l’anticipo. Ancora un tiebreak fatale per Stafoggia e compagne che anche nel precedente turno erano state superate, al tiebreak, in casa, contro Capannori (19-25, 25-22, 25-19, 23-25, 10-15, quasi una bestia nera le toscane per la Clementina visto che anche all’andata avevano vinto al quinto set). Giovedì nella Capitale si è giocata una partita estenuante.