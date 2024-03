B1 femminile. Pieralisi da impazzire. A Pomezia è vittoria

pomezia

1

jesi

3

PARZIALI: 16-25, 15-25, 25-18, 33-35.

NIMIS CONSULTING : Biagini (L1), Romanelli n.e., Taglione, FRasca 20, Viglietti 3, Palermo 9, Prati 7, Zannoni (L2), Liguori 14, Valerio 7, Oggioni 1. All. Tarquini.

PIERALISI JESI: Quinteros, Girini (L2), Cecconi (L1), Pellegrini n.e., Pepa, Paolucci 14, Peretti 7, Castellucci 15, Marcelli n.e., Miecchi 1, Pomili 11, Milletti 11, Moretto 23. All. Sabbatini.

ARBITRI: Di Martino e De Martino.

La Pieralisi vince una partita pazzesca tornando da Pomezia con tre punti. Con un ultimo set vietato ai deboli di cuore, in una battaglia quasi infinita vinta da Jesi per 35-33. E così la sfida contro Pomezia finisce come all’andata, con la vittoria della Pieralisi, in quattro set, dove nei primi due la squadra di Sabbatini parte meglio. Volando in doppio vantaggio con una super Moretto (23 punti alla fine), con Jesi che domina tra attacco, muro e servizio. L’attacco delle padrone di casa fa la differenza nel terzo set.