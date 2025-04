Balaso, operazione riuscita. Il rientro è tra un mese

Almeno trenta giorni di stop. Questa la durata del recupero per Fabio Balaso post operazione alla mano destra. Il capitano della Lube nel primo pomeriggio di ieri ha subìto l’intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura spiroide al quarto metacarpo all’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Modena. L’operazione della durata di circa 60 minuti, effettuata dall’equipe del professor Luigi Tarallo (alla presenza di Mariano Avio, responsabile sanitario della Lube) è perfettamente riuscita. Balaso dovrà appunto osservare un recupero di almeno 30 giorni, ma tra una medicazione e l’altra avrà la possibilità di mobilizzare la mano al fine di avviare una rieducazione rapida ed efficace. L’atleta ha lasciato la sala operatoria con un grande sorriso a testimonianza della sua tempra e della sua forza d’animo.

Sempre da ieri, cambiando completamente argomento, sono in vendita i tagliandi per assistere a gara2 della serie di semifinale con Perugia (Eurosuole Forum sabato 12 alle 18). Per il momento si possono acquistare online sui circuiti di Vivaticket, poi dalle 17 di venerdì sarà a disposizione anche la biglietteria del botteghino. Prezzi da un minimo di 20 euro (15 ridotto Over65 e Under18) ad un massimo di 40 euro.

an. sc.