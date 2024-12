Banca Macerata Fisiomed cerca punti cruciali contro Cuneo in A2 di volley maschile

Serve una prova maiuscola a Cuneo perché Banca Macerata Fisiomed deve fare punti per muovere la classifica dell’A2 di volley maschile. "Ci attende una partita complicata – dice Tommy Palombarini, libero della formazione maceratese – contro un avversario che può contare su un ottimo organico".

Sette giorni fa i maceratesi hanno sfiorato l’impresa nel match interno contro Brescia avendo perso al tie break dopo un’avvincente rimonta essendo sotto di due set. "L’umore – aggiunge il giocatore – non è dei migliori dopo quella battuta d’arresto, abbiamo lavorato per essere ancora più cinici".

Oggi si gioca l’undicesima giornata con i piemontesi che con 17 punti occupano il sesto posto, mentre Macerata è penultima con 10 punti. Proprio per questa ragione è indispensabile che la squadra di coach Castellano mostri quei progressi perché le buone prestazioni sul piano del gioco possano tradursi in punti.

Non sarà facile a Cuneo contro un avversario che può fare affidamento sulla regia dell’esperto e quotato Sottile, sulla completezza di Sette e sui muri di Volpato e Codarin. Ma anche Macerata ha dimostrato in casa di essere una formazione in grado di dare fastidio a qualsiasi avversario, anche ai più quotati, ma adesso dovrà farlo vedere anche in trasferta dove è stato raccolto solamente 1 punto.

La formazione di coach Maurizio Castellano dovrà battere bene per complicare la ricezione e nel contempo impedire al palleggiatore di alzare comodamente la palla potendo contare su ottime soluzioni offensive. Solo in giornata si saprà in casa maceratese se l’opposto olandese Klapwjik ha recuperato quei fastidi che gli hanno impedito di allenarsi con tranquillità in settimana, altrimenti Macerata potrà impiegare Cavasin o Ferri.

Serve a Macerata una prova di grande personalità che sappia reagire all’errore che finora ha determinato quei blackout che hanno spianato la strada agli avversari.