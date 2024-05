Bartoccini Fortinfissi Perugia: Focus sull'opposta Anett Németh per la prossima stagione di serie A1 femminile

PERUGIA – Cerca di accorciare i tempi e farsi trovare pronta per la prossima stagione di serie A1 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Dopo aver sistemato il ruolo della palleggiatrice e del libero, ed aver definito il reparto delle centrali, le magliette nere si stanno concentrando sul profilo dell’opposta. Voci di corridoio si dicono certi che la dirigenza abbia individuato la giocatrice che fa al caso suo, sarebbe l’opposta ungherese Anett Németh (classe 1999 per 188 cm.) l’elemento che si spera possa far compiere un salto di qualità. L’atleta proviene da una stagione nella massima categoria con la maglia di Pinerolo. Nella scorsa stagione ha disputato 25 partite e messo a segno 245 punti (di cui 15 in battuta e 22 a muro), in attacco ha totalizzato il 39,1% di efficacia.