Bartoccini, Giovi: "A Cremona con fiducia"

PERUGIA – Ormai non è più questione di fare i conti, ma di scandire il tempo che manca alla matematica vittoria del campionato. Manca solo l’ufficialità alla Bartoccini Fortinfissi Perugia che non può farsi sfuggire il traguardo e che è pronta a festeggiare il ritorno nella massima categoria. Una vittoria piena nella prossima sfida in programma a Cremona darebbe il via ai festeggiamenti, ma le lombarde non ci staranno a fare da vittima sacrificale perché per loro la speranza di agguantare i play-off promozione è ancora concreta. La certezza aritmetica può arrivare già domenica 17 marzo, quando le ragazze di coach Andrea Giovi saranno impegnate in trasferta: "Andiamo a giocarci un pezzo importante di questo vantaggio che abbiamo. In questo momento dobbiamo godere quello che ci siamo conquistati. Andiamo in trasferta con la fiducia in noi stessi e con la consapevolezza della qualità nel lavoro che abbiamo svolto. In questa settimana dobbiamo restare concentrati per provare a fare quello che vogliamo".