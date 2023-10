Bartoccini Perugia, Traballi: "Avanti così"

PERUGIA – Resta imbattuta in serie A2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha sconfitto Talmassons. Due punti che hanno un sapore agrodolce per le magliette nere che avrebbero potuto raccogliere anche l’intera posta. Miglior giocatrice in campo la schiacciatrice Gaia Traballi che ha detto: "Nel quarto set abbiamo sprecato la chance di portare via i tre punti. Stavamo giocando una bella pallavolo, mi aspettavo di chiuderla lì. Talmassons è stata però brava a recuperare punti grazie alla battuta. Brave noi a voler vincere il tie-break. Io mi sto pian piano costruendo il mio ruolo e il mio spazio in questo contesto. Questo grazie anche alle mie compagne, ognuna mi ha dato un qualcosa per uscire da momenti di difficoltà personali che possono capitare in partite come questa. Continuiamo così, sarà sicuramente un crescendo". La prossima sfida sarà con con Padova. "Sarà un’altra battaglia - conlude - , non ci sono squadre che partono sfavorite nel nostro girone. Vogliamo vincere e divertire il nostro pubblico".