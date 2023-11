Bartoccini prima, Viscioni: "Ora il big-match"

PERUGIA - Al Pala Roma di Montesilvano, la Bartoccini Fortinfissi Perugia si è resa protagonista di un’autentica prova di forza in casa del fanalino di coda del girone A della Serie A2, la Sirdeco Pescara Volley. Le Black Angels hanno rifilato un secco 3 a 0 alle abruzzesi. E’ la sesta vittoria su sei gare per la Bartoccini che vola a quota 16 punti in classifica. A commentare la vittoria è la schiacciatrice Giulia Viscioni: "Siamo state brave in tutti i fondamentali e riportiamo a casa altri tre punti importanti. Ora ci attende una sfida difficile contro Busto Arsizio. Ci servirà massima concentrazione e soprattutto la spinta del nostro pubblico". Soddisfatta Glenda Messaggi, opposto della Bartoccini Fortinfissi Perugia: "Sono molto contenta di come abbiamo interpretato questa gara solo apparentemente semplice. Ora abbiamo di fronte una settimana tipo per impostare il lavoro in vista del match in casa nostracontro la capolista Busto. Ai nostri tifosi e alla gente di Perugia dico di venirci a sostenere. Ci serve la loro spinta".