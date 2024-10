Bartoccini ricevuta in Comune

- Giornata di visita istituzionale quella di ieri per la formazione di pallavolo di serie A1 femminile targata Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le atlete, lo staff tecnico e i dirigenti delle magliette nere sono state ricevute dal sindaco Vittoria Ferdinandi e dall’assessore allo sport Pierluigi Vossi nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori. Il primo cittadino ha ricordato l’importanza di avere una squadra di volley femminile ad alti livelli che possa portare in alto il nome della città in tutta Italia. È stata anche l’occasione per un omaggio alla prima cittadina, il presidente Antonio Bartoccini e capitan Immacolata Sirressi le hanno consegnato una maglia da gioco, divisa che porta impressi più richiami alla città, dal Grifo sul retro fino al modello su sfondo nero che riprende quello della corporazione della mercanzia di Perugia. L’amministrazione perugina ha ribadito la vicinanza rispetto le sorti della squadra in questo campionato, con una possibile presenza al palasport in occasione della prossima sfida di domenica 13 ottobre contro Vallefoglia. Le parole dell’opposta ungherese Anett Nemeth: "Speravo in un risultato migliore, ma dobbiamo imparare dai nostri errori e concentrarci sulla prossima partita. Spero che potremo continuare a giocare in un’atmosfera con tanti tifosi durante tutta la stagione, sarebbe molto importante avere sempre la loro spinta. Domenica ci aspetta una partita difficile, vogliamo lottare con tutte le nostre forze per un bel risultato".