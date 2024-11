Bergamo crolla ancora. Chieri lascia solo un set

Chieri sbanca il PalaFacchetti con pieno merito, rifila una sconfitta per 3-1 alla Volley Bergamo e sorpassa in classifica le orobiche conquistando tre punti pesanti. Decisive le grandi prestazioni di Gicquel e Skinner, rispettivamente 20 e 18 punti, e un muro praticamente invalicabile (18 alla fine per la squadra di Bregoli). Bergamo, invece, va corrente alternata, con le sole Montalvo, 18 punti, e Piani, 12, a vendere cara la pelle. Nel primo set è Chieri a prendere subito in mano la situazione e a portarsi sul 12-6. Bergamo è poco incisiva e così le piemontesi, trascinate da Skinner e Zakchaiou, volano sul 18-7 e chiudono con facilità 25-17. L’attacco di casa non passa praticamente mai e Chieri comincia il secondo set con un secco 6-2. Parisi chiama il time out e le bergamasche si svegliano dal torpore, impattando a quota 8. Sul 19-19, ci pensano Piani e Cese Montalvo a piazzare il 6-1 che permette di vincere il set 25-20. Nel terzo Chieri va sul 16-12, Bergamo reagisce e si porta a -2, ma le ragazze di Bregoli dimostrano la loro superiorità, vincendo il terzo parziale. E nel quarto continuano a condurre grazie a Gicquel (14-8). Bergamo reagisce, si porta sotto solo di 1 punto, sul 17-16, con la Montalvo, ma Chieri ritrova il filo del discorso. Skinner mette il 20-16 con una gran diagonale: in breve arrivano set e partita.

BERGAMO - REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76

1- 3(17-25; 25-20; 20-25; 18-25)