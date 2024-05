Bisotto resta alla Lube: "Sono al settimo cielo"

La prossima settimana sarà quella dei primi colpi ufficiali, intanto la Lube ha comunicato la prima conferma dopo i rinnovi, già noti da settimane, di Nikolov e Chinenyeze. Si tratta di Francesco Bisotto, al giovane libero è stato prolungato il contratto fino al 2026. "Le prove convincenti e lo spazio che ha saputo ritagliarsi l’atleta emergente nel corso della stagione – si legge nella nota stampa di Civitanova – sono valse un’energica stretta di mano e la proposta di un accordo biennale per blindare il riparto assieme a Fabio Balaso, legato alla Lube fino al 2027 dopo l’importante rinnovo del 2022". In effetti il classe 2002 è stato apprezzato da tutti ed ha avuto un rendimento probabilmente maggiore rispetto alle previsioni, dato che proveniva dalla A2. Non è mai partito titolare, del resto è chiuso dal libero più forte in SuperLega, ma ha giocato spesso, subentrando a Nikolov per sistemare la ricezione nei giri dietro ed alternandosi inoltre allo stesso Balaso in azioni di difesa/ricezione. Il quasi 22enne cuneese, preso proprio da Cuneo la scorsa estate, esprime così la sua soddisfazione: "Sono entusiasta del prolungamento contrattuale in uno dei top club al mondo e della crescita portata avanti durante l’anno, con il duro lavoro, grazie anche all’aiuto di campioni e di uno staff eccellente. Ci sono state delle fasi difficili in questa stagione e ho cercato di assimilare il più possibile in termini di esperienza per accelerare la mia formazione. Se tra i complimenti ricevuti ad appagarmi di più è stato quello dei miei genitori, la fiducia dello staff, tradotta in un maggiore minutaggio in campo, ha certificato i progressi ripagandomi dei sacrifici. Il lieto fine dei Playoff 5° Posto si è rivelato un tributo per il nostro impegno. Con Chicco Blengini mi sono trovato benissimo e se mi sento più completo gli devo molto. In un momento di fragilità del gruppo, poi, Romano Giannini ci ha dato una grandissima spinta toccando i tasti giusti e riportando in palestra quella leggerezza che era venuta a mancare in allenamento. Questa potrebbe essere stata la scintilla che ci ha consentito di divertirci in campo e, soprattutto, vincere. Una menzione a parte la meritano i tifosi, eccezionali sia prima che dopo il mio esordio, un grande pubblico. Il gruppo di supporter non ci ha mai lasciato soli e, personalmente, ho apprezzato molto l’affetto manifestato alla fine dei match. In vista della stagione 2024/25 mi aspetto di migliorare ancora con Giampaolo Medei e, vista anche la giovane età di molti compagni, di far parte di un gruppo sempre più amalgamato e grintoso!"

Andrea Scoppa