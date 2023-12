Blengini esulta:: "Risultato ottimo, siamo stati bravi"

La Lube tornerà protagonista in Champions martedì 12 dicembre alle 20.30, ancora in trasferta. Andrà in Belgio per confrontarsi contro il Maaseik che mercoledì ha sconfitto l’Arcada Galati 1-3. A fine gara microfoni per Yant: "E’ stata una partita difficile a dispetto del risultato finale, perché loro sono comunque una buona squadra. L’obiettivo era di tornare a casa col bottino pieno, lo abbiamo conseguito con pieno merito. Siamo stati bravi a mantenere la calma dopo un primo parziale balbettante, da lì in poi abbiamo pigiato sull’acceleratore e tutto è stato più facile".

Capitan De Cecco: "Siamo partiti un po’ al rallentatore, e questo mi ha fatto un po’ arrabbiare perché nessuna sfida va sottovalutata. Poi però siamo stati bravi a trovare immediatamente la strada giusta. Sono contento del titolo di Mvp, ma la cosa più importante è la prestazione della squadra e soprattutto la vittoria".

Coach Blengini: "Risultato importante contro una squadra che gioca bene. Bravi soprattutto a non innervosirci, a non perdere la lucidità nel grande momento di difficoltà che abbiamo avuto nel primo set, quando ad un certo punto non riuscivamo proprio a trovare il cambio palla. Dopo quel frangente siamo riusciti a trovare una buona continuità in generale, costruendo tante possibilità di contrattacco sia con il lavoro del muro che con le difese. Dopo il 2-0 nel computo dei set, nel terzo c’è stato un finale un po’ incerto, ma nel complesso la squadra ha assolutamente meritato di portare a casa la vittoria".

a. s.