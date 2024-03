Boskovic ferma la corsa della Savino Del Bene

SAVINO DEL BENE

ECZACIBASI ISTANBUL

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 16, Zhu Ting 19, Ruddins 1, Di Iulio, Villani n.e, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor n.e., Washington 17, Carol 13, Antropova 19, Diop n.e. All.: Barbolini M.

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Özel (L2) n.e., Akoz (L1), Boskovic 29, Arici 2, Baladi?n 7, Gray 12, Erkek, Aydemir 2, Sahin E. 1, Stevanovic 6, Voronkova 8, Czyrnianska n.e., Sahin Y. n.e., Jack-Kisal 10. All.: Akbas F.

Arbitri: Simonovska (Mne) e Szabo-Alexi (Rom).

Parziali: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15

FIRENZE - "C’è un grande rammarico perché abbiamo avuto occasioni nel primo set e alla fine del quarto per chiudere la partita ma non siamo riusciti ad approfittarne. Complimenti alle ragazze che dopo lo 0-1 sono state brave a rientrare in partita, hanno lottato sino alla fine ma hanno vinto le altre e hanno meritato il successo": il commento di Massimo Barbolini alla sconfitta della Savino Del Bene Scandicci al tie break nella gara di ritorno dei quarti di Cev Champions League ad opera dell’Eczacibasi Istanbul campione del mondo in carica vedendo così sfumare il sogno di entrare fra le top quattro d’Europa.

Un peccato perché le biancoblù avevano giocato benissimo, superiori in ricezione (47%-38%), a muro (14-9) e in battuta, con 13 ace (a 3), 4 dei quali realizzati da Antropova, 3 da Washington e 2 a testa da Ognienovic e Herbots; solo in attacco l’Eczacibasi è andato meglio (44%-38%), grazie soprattutto a una Boskovic irresistibile, MVP con 29 punti e decisiva nei momenti cruciali. Allo Scandicci resta però l’amaro in bocca per il primo set che avrebbe potuto vincere: dal -5 (6-11) è andato a +5 (21-16), poi 23 pari e sul set point di nuovo raggiunto (24-24) finendo per perdere. Immediata la reazione nel secondo e terzo set, con Ognienovic perfetta in regia, Parrocchiale a ricevere, Washington e Carol insuperabili a muro e le altre a chiudere: 2-1. Nel quarto c’è stato equilibrio fino al 17 pari, poi l’Eczacibasi è scappato finendo per aggiudicarsi in volata anche il tie-break. Antropova e Zhu Ting 19 punti a testa, a doppia cifra anche Washington (17), Herbots (16) e Carol (13).

f. m.