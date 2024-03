Botta & risposta. Castiglione del Lago, vantaggio di Bebeto. La Nestor acciuffa il pari Nestor e Castiglione del Lago pareggiano in un match senza grandi emozioni. Bebeto Ndiaye apre le marcature per i padroni di casa, ma Paradisi riporta il pareggio per la Nestor a pochi minuti dal termine.