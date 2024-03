Botteghino aperto. Biglietti in vendita per la gara di domani contro i brianzoli

Il grande entusiasmo dato dalla vittoria alla Opiquad Arena ha accelerato i tempi e ieri la Lube ha attivato la prevendita dei tagliandi per il quinto ed ultimo atto dei quarti Scudetto contro la Mint Vero Volley Monza. Se quella online è scattata dalla mattinata, la prevendita direttamente al botteghino del palazzetto ha preso il via ieri alle 17 e continua oggi sempre dalle 17 alle 19, domani invece gli orari sono 10-12 e 18-20.30. I tifosi di Lube Nel Cuore stanno invitando gli appassionati a venire carichi e vestiti di rosso come nelle finali. La Lube continua a non fornire info sull’evoluzione e sulla quantità di biglietti già distribuiti, ma facendo una sorta di sondaggio tra i sostenitori abbiamo riscontrato grande interesse. Stante anche la mancanza della diretta su Rai Sport, forse non si farà il secondo tutto esaurito stagionale (il primo giovedì in Champions contro Trento) ma di certo si avvicineranno le 3.500 presenze. Prezzi da 20 euro (15 ridotto) a 50 euro. La Lega ha comunicato che gara1 della semifinale tra Trento e la vincente dell’Eurosuole Forum, si disputerà sulle Dolomiti domenica alle 18, con diretta su Rai Sport.

Andrea Scoppa