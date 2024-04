Bottolo sulla finale Playoff 5° Posto. "Vinto a Piacenza un match difficile. Adesso testa alla gara di Verona»

Non ha ancora costanza, ma Mattia Bottolo è uno dei pochi giocatori della Lube che è cresciuto per rendimento dalla fine della regular season ad oggi. Lunedì a Piacenza è tornato in sestetto ed ha forse toccato l’apice personale, top scorer e Mvp nel blitz 2-3 perpetrato ai danni della Gas Sales Bluenergy, vittoria valsa la finale dei Playoff 5°Posto. Il terzo successo di fila, questo più importante perché coach Giannini era privo per infortunio di Nikolov e con due soli centrali di ruolo, vista l’assenza di Diamantini (recidiva di un fastidio pregresso) e la convalescenza di Larizza. Sabato pomeriggio ci sarà l’ultimo atto a Verona, chi avrà la meglio disputerà la futura Challenge Cup, coppa di consolazione con speranze di ripescaggio in Cev, chi perderà andrà mestamente in vacanza e vedrà le altre giocare in Europa. Ieri intanto Bottolo ha ricevuto la convocazione di De Giorgi, è nel listone dei 30 (con Anzani e Balaso) che prenderanno parte alla VNL. Una chiamata prevista dato che lo schiacciatore classe 2000 è sempre stato un "azzurro" nelle ultime grandi manifestazioni (Mondiali e Europei), stavolta però era attesa perché giocherà per le Olimpiadi. "Sono super contento della convocazione – ci ha confessato Bottolo – essere in Nazionale è un onore e un privilegio. Abbiamo vinto tanto in questi anni ma adesso dobbiamo meritarci la competizione più bella, l’Olimpiade".

Facciamo un passo indietro, a Piacenza 25 punti con il 56% di positività, 3 ace e 4 muri: la sua miglior prova stagionale?

"Come punti fatti di sicuro. A muro credo di essere cresciuto tanto in questi mesi, specie nella lettura dell’attaccante".

Una gara un po’ pazza e una bella vittoria… .

"Ci siamo aggiudicati una partita complessa. Tra i vari momenti chiave sottolineo il secondo set, siamo stati bravi a recuperare quel parziale perché la possibilità di portarci sul 2-0 ci ha permesso poi di gestire le energie contro una squadra che stava crescendo e questo si è rivelato decisivo visto come è andata a finire. Un peccato non aver chiuso il discorso in quattro set, ma ci siamo aggiudicati un tie-break giocato con la spensieratezza del primo parziale".

Sabato a Verona rivedremo la Lube capace di stendere la Rana a domicilio nell’ultimo turno di campionato o quella travolta all’Eurosuole Forum il 10 aprile?

"Due settimane fa venivamo dalle dimissioni di Blengini e dal crollo di Padova. Sarà una Lube diversa, quel ko con Verona (0-3) ci ha fatto male e ci rifaremo! E poi pare che giochiamo meglio fuoricasa…".

Sembra che arriverà Loeppky nel suo ruolo, poi c’è Nikolov. In futuro accetterà ancora di partire dalla panchina?

"Alla Lube è normale avere concorrenza forte, ci alleneremo al meglio e poi deciderà il coach".

