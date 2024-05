Volley, doppietta italiana in Champions: Trento è campione aspettando Milano-Conegliano

Comunque vada, sarà doppietta: perché prima della finale femminile di Champions, tra la Milano di Paola Egonu e il Conegliano di Santarelli, la sfida per il titolo maschile della coppa più importante d’Europa è stata vinto dalla Trentino Itas che ha battuto i polacchi dello Jastrzebski Wegiel per 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) ad Antalya, in Turchia, dove si tengono le superfinals di Champions. Con questo successo Trento si laurea per la quarta volta nella storia campione d'Europa dopo le tre vittorie consecutive tra il 2009 e il 2011.

E’ una vittoria importante, oltre che per il movimento italiano, anche per un altro motivo: Trento ha vinto lo scudetto l’anno scorso quando aveva già deciso di separarsi dall’allenatore Angelo Lorenzetti, che è andato a Perugia dove ha appena vinto il titolo tricolore. Il plenipotenziario di Trento, lo storico dirigente Bruno Da Re, aveva scelto il giovane Fabio Soli per raccogliere l’eredità dell’allenatore di club più vincente in attività.

La vittoria di oggi ripaga i trentini della delusione in campionato, arrivata anche per l’infortunio nel momento cruciale dell’alzatore titolare Sbertoli, ma soprattutto rappresenta la laurea definitiva per un tecnico emergente come Soli, 44 anni, modenese, che nella sua città chiamano ‘il sindaco’ perché quando ancora era un giocatore vinse da titolare una Challenge Cup con Andrea Giani allenatore, giocando al posto del brasiliano Ricardo che in quel momento era l’alzatore più forte del mondo ed era infortunato.

Soli non tremò allora contro i polacchi del Resovia e non ha tremato neanche stavolta, portando una squadra che ha molti azzurri tra i titolari (oltre a Sbertoli, che è il vice di Giannelli, anche Michieletto e Lavia) a prendersi la massima coppa continentale.

E l’Italia si gode in anticipo una doppietta, aspettando di conoscere il nome della regina d’Europa tra le donne.