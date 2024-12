Coppa Italia /2. Civitanovesi vincitori di sette trofei

La Lube è a 30 partecipazioni complessive nella competizione che, se vinta, consente di apporre la coccarda sul petto. Il club di Civitanova ha vinto la Coppa Italia in sette occasioni, l’ultima nel 2021 quando ha bissato il successo dell’anno prima sempre contro Perugia, invece nel 2001 la alzò per la prima volta, anzi l’affermazione su Treviso regalò alla Lube il primo trofeo in assoluto. Regolamento vuole che a disputare i quarti siano le otto formazioni meglio piazzatesi in classifica al termine della fase d’andata del campionato e la Lube, in caso di passaggio, affronterà la vincente del duello tra Trento (2ª) e Cisterna (7ª) al via alle 16. Anche Verona-Piacenza, quarta vs quinta, si gioca oggi con fischio d’inizio alle 18.30, mentre il quadro verrà completato domani alle 20.30 dal match tra Perugia prima e Modena ottava. L’incontro dell’Eurosuole Forum sarà preceduto da un minuto di ricordo in memoria di Daniele Bagnoli, tra gli allenatori più vincenti del volley italiano.

an. sc.