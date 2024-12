Coppa Italia, in palio il pass per le Final four. Lube, oggi niente scherzi contro Milano

Vietato sbagliare. L’ultima partita del 2024 è di quelle cruciali per la stagione della giovane Lube, alle 18 all’Eurosuole Forum contro l’Allianz Milano si gioca la sfida da dentro o fuori che mette in palio la Final Four di Coppa Italia. Un evento importante, non solo per il trofeo che può essere alzato, ma perché storicamente quel weekend - stavolta il 25 e 26 gennaio all’Unipol Arena di Bologna - richiama migliaia di appassionati ed è vetrina super a livello mediatico-commerciale. In più Civitanova manca all’ultimo atto dal 2021 e dopo 3 eliminazioni di fila, sempre nei quarti e giocando in casa, non può uscire di nuovo in anticipo dalla competizione. Dovrà sfatare questo tabù contro l’Allianz che l’ha fatta fuori due volte, nel dicembre 2021 e l’anno dopo, sempre con blitz 1-3 (dodici mesi fa giustiziere fu Monza) e che ha affrontato per la SuperLega giusto domenica scorsa, annientandola con un deciso 3-0. Dopo quel successo però i biancorossi sono caduti malamente a Monza 3-2 ed oggi saranno sotto pressione, ancor più in seguito alle dure parole del dg Cormio che ha parlato di "fiducia in esaurimento" e di "cambiare marcia se si vuol restare". Cormio non ha fatto nomi ma l’impressione è che facesse riferimento in primis a Nikolov, Bottolo e forse Lagumdzija visto che ha specificato che alcuni atleti scompaiono nelle battute finali dei set. Vedremo quali scelte farà coach Medei, il 26 ad esempio ha iniziato con Loeppky che era stato Mvp contro Milano ma poi a Monza ha steccato. La speranza di tifosi e società è che il palas di casa si dimostri ancora una volta fortino inespugnabile, finora infatti la Lube vi ha sempre vinto. Civitanova ha guadagnato il vantaggio del fattore campo avendo chiuso il girone d’andata al 3° posto mentre il team di Piazza è stato sesto, inoltre va ricordato che una settimana fa ha saputo mettere al tappeto i meneghini pur senza Nikolov, Dirlic e Chinenyeze, questi ultimi due ex come Larizza dall’altra parte. Tuttavia questo è incontro con tensione diversa, da dentro/fuori e bisognerà vedere come reagirà la squadra alla strigliata di Cormio. Non solo, siamo certi che Milano (in estate rivoluzionata, otto i volti nuovi) non sarà brutta come domenica quando ha subito 12 muri e non sarà piatta, anzi avrà tutt’altro temperamento se ben conosciamo il suo tecnico. Anche l’Allianz è reduce da uno stop, il 2° di fila per Piano (ultimo anno del capitano, poi si ritirerà) e compagni, 3-0 a Trento. Una trasferta che ha visto il libero Catania in enorme difficoltà in ricezione, malino anche il bomber Reggers e così l’eterno Kaziyski non è bastato.

Andrea Scoppa