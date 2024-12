La Vero Volley ci riprova. Ostacolo Chieri nei quarti

Vero Volley Milano, Volley Bergamo e Eurotek Uyba Busto Arsizio cercano un posto alle Final Four di Coppa Italia. Il 2024 del volley femminile si chiude con i quarti di finale in partita secca, chi vince vola a Bologna l’8 e 9 febbraio.

La prima a scendere in campo è la “sorpresissima“ Bergamo di Piani, Montalvo e Mlejnkova che scenderà in campo oggi pomeriggio alle 16 a Scandicci in un match sulla carta proibitivo. Ma guai a dar per sconfitte le indomite orobiche, pronte a far lo scherzetto alle rivali e a conquistare un traguardo impensabile ad inizio stagione.

Alle 17, invece, sarà la Numia Vero Volley Milano di Paola Egonu a scendere sul taraflex dell’Opiquad Arena di Monza per affrontare da favorita la Reale Mutua Chieri, squadra da prendere sempre con le pinze. In campionato terminò 3-1 per le milanesi. Reduce dal terzo posto al Mondiale per club, la formazione di coach Lavarini deve centrare il successo per non fallire uno degli obiettivi stagionali.

Infine, una Uyba in calo e reduce dal netto ko di domenica a Bergamo, dove ha mostrato un leggero calo, proverà a sorprendere nuovamente (dopo il netto successo per 3-0 ottenuto in campionato) la favorita Igor Gorgonzola Novara. Questa volta, però, si giocherà al PalaIgor e le ragazze di Bernardi avranno voglia di rifarsi. Nei precedenti in Coppa Italia, le novaresi hanno sempre vinto.