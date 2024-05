Busto schiaccia forte. Howard e Van Der Pijl

Skyy Howard e Pleun Van Der Pijl sono gli ultimi due tasselli inseriti nel mosaico della nuova Uyba di Giovanni Caprara. Negli ultimi giorni il direttore sportivo Carmelo Borruto ha messo a segno due “colpacci“. L’ultimo acquisto, in ordine temporale, è stato quello della statunitense Howard, nata a Dallas il 25 giugno del 2001. Centrale, 191 centimetri, Skyy proviene dal CSO Voluntari, la squadra rumena guidata l’anno scorso da Caprara alla conquista del titolo nazionale. "Non vedo l’ora di arrivare a Busto – dice Skyy - e di giocare nella Uyba. Ho sentito dire che è tutto magnifico: la squadra, l’organizzazione e la città, Voglio godermi questa esperienza. Non vedo l’ora di incontrare e conoscere le mie compagne di squadra. Con loro voglio creare una “connessione“ dentro e fuori dal campo". È abituata a volare molto in alto l’olandese Pleun Van Der Pijl che può giocare indifferentemente nel ruolo di opposta o di schiacciatrice, dall’alto dei suoi 196 centimetri, e che arriva a Busto dopo aver vinto campionato e supercoppa, vestendo la maglia del Friso Sneek, squadra con la quale si è laureata campionessa della Dutch Eredivisie anche l’anno scorso. Le due farfalle debutteranno, come del resto Caprara, stasera alle 18.45 alla E-Work Arena in un’amichevole contro le statunitensi della Minnesota University.