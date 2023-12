C maschile. Colombiera si porta a casa la prima vittoria. Espugnata Imperia, buon debutto di Morselli Il Volley Colombiera si impone per 3-1 contro l'Imperia Volley, conquistando i primi tre punti in classifica. Da menzionare l'esordio positivo del giovane Samuele Morselli. Un successo prezioso per la salvezza.