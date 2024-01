Calcio serie C, dopo il successo con la Recanatese. Gubbio, terza di fila. E segnano i neoacquisti

Tre vittorie di fila, una squadra che gira bene e che, da quando è passata alla difesa a quattro – o più precisamente al 4-3-1-2 – sembra rinvigorita dal punto di vista dell’attenzione, della qualità tecnica e della proposta di gioco offerta in campo. Il 3-1 maturato mercoledì sera è testimonianza di tutto questo; di un undici che, pur con assenze importanti come Bulevardi e Di Massimo, ha saputo interpretare alla grande la gara, di come i due nuovi arrivati (Bernardotto e Bumbu) si siano inseriti alla grande nel gruppo e negli schemi, trovando il gol alla prima da titolare per entrambi. Ma la più grande conquista di Braglia, forse, è l’aver raggiunto la possibilità di scelta.

Il tecnico toscano potrebbe essere in difficoltà, si fa per dire, nello scegliere i giusti interpreti in alcuni ruoli contro l’Ancona. Alcuni esempi: Signorini sembra aver risolto i problemi che lo hanno tenuto ai box e tornerà al centro della difesa, ma chi affiancargli? Pirrello offre sicuramente sicurezza ed esperienza, ma Tozzuolo, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente con prestazioni di alto livello.

Lo stesso vale a centrocampo: Mercati, Casolari, Chierico, Bulevardi, Bumbu e Rosaia compongono un reparto di qualità con caratteristiche complementari, e in attacco sarà una scelta difficile panchinare due giocatori tra Udoh, Spina, Di Massimo e Bernardotto. C’è anche, però, chi se ne va. Si tratta di Daniele Montevago, due gol (i primi tra i professionisti) in 16 partite con la maglia rossoblù, tornerà alla casa madre Sampdoria, pronta a girarlo nuovamente in prestito, probabilmente sempre nel girone B della Serie C: la Virtus Entella sembra la favorita per accaparrarsi l’attaccante classe 2003 che da tempo orbita nel giro della nazionale U20.