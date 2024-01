Cambio marcia. Bergamo ha ritrovato la grinta. Il sogno playoff non si è spento

Sembra tornato il sereno in casa Volley Bergamo 1991. La squadra orobica domenica scorsa in casa dell’Allianz Vero Volley Milano come prevedibile non ha portato a casa punti ma ha comunque strappato un set a Paola Egonu e compagne, dando continuità alla bella prova valsa una fondamentale vittoria in casa di Cuneo. Anna Davyskiba, grande ex che ha lasciato un ottimo ricordo di sè nel Consorzio, si è comunque detta soddisfatta e non solo per i 14 palloni messi a terra in prima persona: "Grazie alla mia squadra per questa partita. Abbiamo fatto bene, manca poco, ma questo è un grande step per il futuro. Nelle prossime partite vogliamo prendere più punti possibili ripartendo dalla prestazione dell’Allianz Cloud". Il calendario ora proporrà a Giulia Gennari e compagne una partita casalinga al PalaFacchetti di Treviglio con l’Aeroitalia Smi Roma in cui tornare a fare punti.

Un successo permetterebbe di allungare in modo deciso sull’Honda Olivero San Bernardo (sconfitta e superata al dodicesimo posto in classifica dalla Trasportipesanti Casalmaggiore) e, perchè no, tornare in corsa per i playoff, obiettivo di inizio stagione distante ora nove lunghezze a otto giornate dalla fine della stagione regolare. Con la Lorrayna (19 punti, uno in meno di Paola Egonu, nel duello tra opposte) vista lo scorso weekend nulla è impossibile, anche perchè da qui al termine le big saranno concentrare su Coppa Italia e Champions League e qualche punto potrebbero perderlo anche per strada. A.G.