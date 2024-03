CASTELFERRETTI DOMATA. Osimo vince il derby e sale al secondo posto

3

CASTELFERRETTI

0

PARZIALI: 25-15, 25-20, 25-18

LA NEF RESALMONE : Cremascoli, Rosa, Palmieri, Boesso, Colaluca, Cursano, Bobò, Carotti, Sparaci, Stella, Terranova, Bizzarri, Marconi (L1), Paci (L2). All. Pascucci.

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Schiavoni, Violini, Badiali, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Toccacieli, Mazzanti, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti

Arbitri: Erman – D’Amico

La Nef non sbaglia la sfida che vale il secondo posto e supera con un netto 3-0 Castelferretti. Troppo importante quella seconda piazza che significherebbe playoff e Cremascoli e compagni non si fanno sfuggire l’occasione sfruttando appieno il fattore campo, come consuetudine nelle ultime sfide contro la Sabini, in un match giocato in maniera perfetta dai "senza testa" vendicando la sconfitta dell’andata. La Sabini non al completo sbaglia molto, soprattutto nel secondo set.