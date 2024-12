Cbf Balducci a Mondovì. A caccia dei tre punti

Oggi alle 20 la Cbf Balducci cercherà tre punti a Mondovì nell’anticipo della seconda giornata di ritorno dell’A2 di volley femminile. Le avversarie occupano l’ultima posizione con 2 punti mentre le maceratesi, terze a quota 21, devono obbligatoriamente muovere la classifica per continuare la rincorsa verso le primissime posizioni. Claudio Basso, tecnico delle piemontesi dalla scorsa stagione, può contare in regia sull’austriaca Dana Schmit in diagonale con l’opposta tedesca Lara Berger. Al centro ci sono Greta Catania e Livia Tresoldi, in banda Giulia Viscioni e Arianna Lancini, con l’alternativa di Maria Teresa Basso. Il libero è Morgana Giubilato, ex di turno. "In settimana – dice Lea Orlandi, centrale della Cbf Balducci Macerata – abbiamo lavorato al meglio per poter portare a casa tre punti importanti. Mondovì è una squadra tecnicamente valida, con dei laterali forti, hanno un buon muro e una opposta molto alta, noi le abbiamo studiate bene e speriamo che la partita ci permetta di portare a casa una vittoria fondamentale". Dana Schmit, palleggiatrice Bam Mondovì, parla della sfida di stasera. "Siamo – dice – in un momento di difficoltà, ma vogliamo uscirne. Dobbiamo cercare di commettere meno errori, abbiamo un buon potenziale, ma non riusciamo ad esprimerlo in partita. Macerata è una squadra molto forte. Abbiamo lavorato molto bene in settimana, siamo pronte per la sfida".

Le gare della terza giornata. Oggi. Mondovì-Cbf Balducci (ore 20); Casalmaggiore-Castelfranco Pisa (ore 21). Domani alle 17: Messina-Costa Volpino (ore 15); Lecco-Brescia; San Giovanni in Marignano-Imola. Classifica: Messina 29; San Giovanni in Marignano 25; Cbf Balducci, Brescia 21; Imola, Costa Volpino 13; Castelfranco Pisa, Lecco 10; Casalmaggiore 9; Mondovì 2.