Cbf Balducci affronta Casalmaggiore nel girone di ritorno dell'A2 volley femminile

Oggi alle 17 inizia il girone di ritorno per la Cbf Balducci che riceve la visita del Casalmaggiore dopo avere chiuso al terzo posto la prima fase della stagione nel girone A dell’A2 di volley femminile. Si confida nei progressi da parte della formazione maceratese che ha accusato qualche battuta a vuoto di troppo per chi nutre ambizioni di essere protagonista fino in fondo. Casalmaggiore occupa l’ottavo posto con 9 punti e va a caccia di punti salvezza.

"Oggi – dice Valerio Lionetti (nella foto con Valeria Battista), coach della Cbf Balducci – affrontiamo un avversario che ha individualità importanti che possono fare la differenza. Sarà una gara a cui prestare massima attenzione, noi dobbiamo macinare gioco, tirarci un po’ più su di umore per poi tornare in palestra a spingere ancora con maggiore forza". Le maceratesi devono voltare pagina dopo la pesante sconfitta sotto ogni punto di vista a casa del Costa Volpino. In settimana la palleggiatrice Federica Braida ha lasciato la Cbf Balducci, la società l’ha sostituita con la giovane Safa Allaoui.

Casalmaggiore è guidata in panchina da coach Bruno Napolitano, che si affida ai colpi dell’opposta Ivonee Montano, protagonista nella scorsa stagione della promozione in A1 ottenuta con Perugia, in diagonale con l’esperta regista Giulia Pincerato. Al centro ci sono le Under 20 Lucrezia Perletti e Betsy Nwokoye, con l’alternativa di Melissa Marku. Reparto schiacciatrici con l’ex di turno Chiara Costagli, Sofia Nosella e Francesca Dalla Rosa. Il libero è Giorgia Faraone.

"Iniziamo il girone di ritorno a Macerata – commenta Dalla Rosa, schiacciatrice del Casalmaggiore – dove ci attende una gara difficile, si tratta di un avversario forte ma reduce dal ko a Costa Volpino. Speriamo di metterle in difficoltà e rubare magari qualche punticino".

Un ex di turno per squadra: Alessia Fiesoli a Casalmaggiore nel 2019-20 (A1), Chiara Costagli a Macerata nel 2017-18 (B1).