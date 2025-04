CBF Balducci inizia i Playoff Serie A2 contro Itas Trentino

Alle 17 di oggi inizia per la CBF Balducci il cammino nei Playoff Serie A2 di volley femminile ospitando al Fontescodella l’Itas Trentino, nell’altra semifinale saranno di fronte Futura Giovani Busto Arsizio e Akademia Sant’Anna Messina: in palio la seconda promozione in A1 dove è già salita l’Omag San Giovanni in Marignano. Le maceratesi hanno chiusto la Pool Promozione al secondo posto conquistando 9 vittorie su 10 gare, mentre le trentine sono arrivate quinte. "Adesso – sottolinea Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci – si riparte da zero. Ci attende un percorso con tante gare ravvicinate e ricco di insidie". Nell’ultima partita le maceratesi sono state battute da Busto Arsizio in un match in cui la Cbf Balducci non aveva nulla da chiedere. "In quella occasione – ricorda il tecnico – abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità e abbiamo toccato con mano quanto sia pericoloso abbassare il livello qualitativo". Nella Pool Promozione la Cbf Balducci ha vinto a Trento al tie break. "Quella volta abbiamo mostrato una bella reazione con chi è subentrato e tutto l’organico è stato determinante nel cammino durante la Pool Promozione. Trento vanta un’ottima correlazione muro difesa, specialmente a muro sanno fa valere mettendo a frutto la fisicità delle sue giocatrici".

L’Itas Trentino ha in panchina coach Michele Parusso che si affida alla regia di Vittoria Prandi, in diagonale con l’opposta tedesca Emilia Weske. Al centro la coppia Beatrice Molinaro e Giulia Marconato, con l’alternativa di una delle tante ex di turno, Valeria Pizzolato. A schiacciare in banda, viste le assenze di Giuliani e Kosareva, ci saranno Virginia Ristori e Aneta Zojzi, possibile anche l’utilizzo di Maria Teresa Bassi nel ruolo. Il libero è Silvia Fiori. Il tecnico Parusso mette le maceratesi nel mirino: "In settimana – ha detto – ho visto un atteggiamento diverso rispetto alle ultime partite. Le ragazze hanno lavorato con grande determinazione, dimostrando di essere unite e pronte per questa sfida. Per fare la differenza sarà fondamentale limitare i loro attaccanti con una grande prestazione a muro e in difesa". Gara 2 è in programma mercoledì a Trento, l’eventuale Gara 3 di nuovo a Macerata domenica 13.