Cbf Balducci, la pallavolista ha riportato la lesione al legamento. Busolini: "Ne verrò fuori e sarò ancora più forte»

"Sono momenti complicati sul piano mentale e fisico, ma gli infortuni possono capitare nello sport e c’è da metterli in conto". Federica Busolini, 24enne centrale della Cbf Balducci, si è infortunata in allenamento riportando la lesione al legamento crociato anteriore e il 6 marzo si sottoporrà all’intervento. "In questo periodo – aggiunge – non mi sono mai sentita sola, le compagne di squadra mi sono state sempre vicine, poi quando si verificano simili situazioni il mondo della pallavolo ti si stringe attorno. Ho ricevuto messaggi e telefonate anche da persone che non sentivo da tempo, queste manifestazioni mi hanno fatto molto piacere".

Busolini, lei si è accorta immediatamente che potesse essere qualcosa di grave?

"Subito non muovevo le gambe e sentivo dolore, poi sembrava che il crociato avesse retto fino a quando gli accertamenti successivi hanno dato il responso".

Quanto tempo ci vorrà per rivederla in campo?

"In questi casi sono necessari sei mesi, se ne riparlerà quindi nella prossima stagione".

Adesso cosa fa in attesa dell’intervento?

"Fisioterapia ed esercizi in palestra".

È quindi sempre vicina alla squadra?

"Naturalmente, sono stata anche a Perugia a vedere l’ultima partita delle compagne. Sto a Macerata e tutti i giorni vado in palestra".

Intanto approfitta per portare avanti gli studi.

"L’altro giorno ho sostenuto l’ultimo esame alla Luiss in Strategic management, adesso dovrò iniziare a lavorare sulla tesi e se tutto dovesse andare come spero dovrei finire a luglio".

Come pensa saranno i mesi successivi all’intervento?

"Ci vorrà tanta pazienza e fare un duro lavoro fisico e mentale. È un tipo di infortunio che richiede molta concentrazione, magari all’inizio sarà più complicato richiedendo in campo attenzione e premura, poi tutto si scioglierà".

Cosa le ha insegnato la pallavolo che può tornarle ora utile?

"La costanza e di non arrendersi mai perché alla fine si taglia il tanto desiderato traguardo".

Come si riesce ad affrontare un infortunio simile?

"Non è semplice. Sono stata molto triste, ma oramai – conclude Busolini – il fatto è successo e bisogna risolvere la situazione. Mi attende un percorso lungo, ma alla fine ne verrò fuori e ci sarà una Federica più forte fisicamente e mentalmente".