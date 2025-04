CBF Balducci sfida Itas Trentino in gara 2 dei playoff serie A2 di volley femminile

"In gara 2 dovremo essere cinici, come siamo stati nel finale di gara 1, per poter portare a casa questa partita fondamentale". Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, parla del match di oggi alle 20.30 a Trento dove le maceratesi hanno l’opportunità di strappare il biglietto per la finale playoff della serie A2 di volley femminile, l’eventuale bella è in programma domenica alle 17 a Macerata. In gara 1 la CBF Balducci ha battuto 3-1 le avversarie al termine di una partita combattuta decisa da un guizzo nel finale dalle padrone di casa. "Il valore di Trento – spiega Lionetti – non lo abbiamo di certo scoperto l’altro giorno. Nelle due precedenti partite disputate nella Pool Promozione le trentine ci hanno sempre fatto sudare sul discorso del muro e l’ultima volta hanno fatto anche molto di più in battuta e in difesa". Michele Parusso, coach dell’Itas Trentino, ripartirà probabilmente come in gara 1, affidando la regia a Vittoria Prandi e la tedesca Emilia Weske sarà il principale terminale offensivo. Reparto centrali sarà formato dalla coppia Beatrice Molinaro e Giulia Marconato, pronta anche l’ex arancionera Valeria Pizzolato. In banda ci saranno Virginia Ristori e Aneta Zojzi. Il libero è Silvia Fiori. Coach Parusso suona la carica facendo forza sulla buona prova offerta a Macerata. "Siamo pronti a dare tutto – ha detto – per portare avanti la serie e tornare a Macerata per giocarci la qualificazione alla Finale. In gara 1 siamo stati bravi a tenere la pressione in battuta e limitare il gioco delle avversarie. Oggi dobbiamo ripartire da qui e giocare meglio le fasi decisive dei set". È un confronto con tante ex in campo: tra le trentine figurano Fiori, Molinaro e Pizzolato, mentre nelle fila delle maceratesi c’è la palleggiatrice Bonelli che ha giocato con Trento nella stagione 2022-23. La partita sarà diretta da Sergio Jacobacci e Alessio Lambertini.

Oggi alle 19 a Messina la formazione locale affronterà Busto Arsizio, in gara 1 le siciliane hanno vinto 1-3 (24-26 18-25 25-19 23-25) e adesso hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione davanti ai loro tifosi.