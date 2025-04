CBF Balducci sfida Messina in Gara2 dei playoff Serie A2 di volley femminile

"Dobbiamo mettere in preventivo che ci metteranno in difficoltà, sarà una partita tosta, dove sarà necessario dare tutto". È quanto dice Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, in vista del match di oggi alle 19 a Messina dove si gioca gara2 della finale playoff Serie A2 di volley femminile. "Dobbiamo ripartire – aggiunge – dalla buona prestazione offerta a Macerata, ricordandoci di affrontare il Messina, una delle migliori realtà del campionato. Ora dobbiamo prendere le certezze acquisite in Gara1, dobbiamo farle nostre, dobbiamo usarle per essere ancora più performanti su tante situazioni che sicuramente si possono far meglio".

Le maceratesi, forti della vittoria in Gara1, ottenuta con una grande prestazione delle ragazze di Lionetti, proveranno a chiudere subito il discorso: una vittoria a Messina significherebbe infatti promozione in A1. Le siciliane cercheranno invece di sfruttare il fattore campo per portare il discorso alla decisiva Gara3, che sarebbe in programma nel weekend di nuovo al Fontescodella di Macerata. "Loro – osserva Daniela Bulaich Simian, schiacciatrice della Cbf Balducci – in casa riescono a farsi valere, noi dovremo ripetere quanto mostrato nel nostro palas, essere aggressive e lavorare bene nel muro difesa".

La Cbf Balducci, in collaborazione con l’assessorato allo sport del COmune, organizza un maxischermo al Fontescodella dove i tifosi potranno seguire la gara a Messina. L’ingresso, a partire dalle 18, è gratuito. "L’iniziativa è stata organizzata per dare la possibilità ai tifosi di vivere insieme il match in un momento importante per il Club e per la Città - spiegano Pietro Paolella, presidente HR Volley, e l’assessore Riccardo Sacchi – visto anche il grande successo di pubblico fatto registrare al Palas in occasione di Gara 1".

Nei Playoff ogni partita è una storia a sé e le maceratesi dovranno mettere in conto la determinazione della squadra di casa che darà tutto pur di rimandare ogni discorso a gara3. "Puntiamo – dice Fabrizio Costantino, presidente dell’Akademia Messina – sulla voglia delle nostre ragazze di dimostrare le proprie qualità e, soprattutto, sul supporto della gente che verrà a sostenerci nel match di stasera". Le giocatrici sono sulla stessa lunghezza d’onda del presidente e già dalle parole pronunciate a fine gara dalla palleggiatrice Giulia Carraro si intuisce che stasera sarà un’altra storia: "Non è finita, adesso si giocherà a Messina".

Coach Fabio Bonafede dovrebbe ripartire dal palleggio di Giulia Carraro in diagonale con Bintu Diop, principale terminale offensivo. Al centro la coppia Rossella Olivotto e Dalila Modestino, con l’alternativa di Maria Adelaide Babatunde. A schiacciare la statunitense Mychael Vernon ed Aurora Rossetto, pronta anche Chiara Mason. Il libero è Giorgia Caforio.