"C’è da battere forte e bene contro i turchi"

Era il 15 marzo quando il Golden Set beffò la Lube all’Eurosuole Forum e oggi Civitanova ci riproverà contro Ankara. Un anno fa non c’era Lagumdzija, per l’opposto bosniaco ma naturalizzato turco e punto di forza della nazionale ottomana, sarà duello nel duello col fratello più piccolo Mirza. "Penso sia quasi un record perché per il secondo anno di fila sfido mio fratello ed entrambi abbiamo cambiato squadra. Nel primo confronto, in Cev Cup, io giocavo a Modena e Mirza con l’Arkas Izmir. Per me è sempre bello ritrovarmi con lui, così come è bello tornare ad Ankara e mettermi alla prova contro una squadra forte".

Pensa che verrà fischiato o applaudito dai tifosi di Ankara?

"Non ho idea, sicuramente il palazzetto sarà pieno perché sono previste più di 5mila persone".

Dall’altra parte c’è l’omologo Abdel Aziz. È l’opposto più forte al mondo?

"Senza dubbio tra i più forti".

Il dg Cormio ha detto che Ankara è favorita…

"Noi ci sentiamo pronti perché in questa Lube c’è molto valore. La rimonta con Cisterna in campionato ci ha dato la carica, ma siamo reduci da una maratona e questa è una trasferta lunga".

Come si batte l’Halkbank?

"Facile, c’è da servire forte perché loro sono bravi a ricevere".

Ricordiamo gli altri accoppiamenti: oggi alle 19.30 Berlin Recycling Volleys –Trentino Itas (la vincente di questo doppio incrocio si misurerà con Lube o Halkbank), alle 20.30 Gas Sales Daiko Piacenza (rivale di Civitanova domenica in campionato)– Jastrzebski Wegiel. Domani si chiude con Guaguas Las Palmas –Ziraat Bank Ankara.

Andrea Scoppa