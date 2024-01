Challenge Cup. Semifinale di andata. Monza stasera ospita il Galatasaray

È già arrivato il giorno della semifinale d’andata di Challenge Cup per la Mint Vero Volley Monza, che stasera alle 20 ospiterà all’Opiquad Arena il Galatasaray. I turchi, con l’ex Jan Zimmermann in cabina di regia, quest’anno hanno vinto tutte le partite disputate nella terza competizione continentale, cosa peraltro riuscita anche ai ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli, che ha già archiviato la Coppa Italia: "Una semifinale di una coppa europea è indubbiamente una partita dall’alto contenuto tecnico, in cui affronteremo una formazione che vorrà fortemente arrivare all’ultimo atto della manifestazione. Mi aspetto una partita complicata, dove ritroveremo dall’altra parte della rete Jan, protagonista lo scorso anno con la nostra maglia". A.G.