Champions, la carica di Anzani. "Lube, c’è da blindare il primo posto. Domani dobbiamo battere Praga»

Dopo quasi tre settimane di assenza per le gare ufficiali, la Lube sta per ritrovare l’aria di casa. L’aria della Champions League. Domani infatti alle 20.30 i biancorossi tornano a giocare all’Eurosuole Forum, ricevendo il VK Lvi Praha per la quarta partita del girone europeo, la prima della fase di ritorno. Un impegno che non sembra impossibile per il team di coach Blengini visto che già all’andata in Repubblica Ceca c’è stato un secco 0-3. Tra l’altro Praga, dopo aver spiazzato tutti espugnando Maaseik all’esordio, poi non ha più vinto e nell’ultimo round è stata messa ko in rimonta 3-2 dall’Arcada, primo successo per i rumeni. Risultati che hanno portato ad una classifica spaccata a metà, con Civitanova saldamente al comando in virtù di tre affermazioni su tre uscite (e senza concedere nemmeno un set), poi tutte le altre ferme ad una vittoria. Ri-battere domani Praga significherebbe per la Lube ipotecare il passaggio ai quarti, anche se teoricamente una rivale tra Maaseik e Arcada, vincendo il match diretto, potrebbe comunque finire anch’essa con 4 successi.

Il centrale Simone Anzani non ha dubbi sulla grande voglia del gruppo di ripetere quanto fatto vedere finora nel torneo continentale più prestigioso: "Per la Lube si tratta di uno step importante perché contro Praga possiamo blindare il primo posto nel girone, un aspetto molto positivo in vista della fase a eliminazione diretta. Dobbiamo affrontare la partita nel migliore di modi, con lo stesso atteggiamento che ci ha contraddistinto in questa fase della stagione. Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare e siamo convinti di portare a termine il nostro compito positivamente. L’impatto in questi match dipende da noi e da come sviluppiamo la nostra pallavolo. Insisto sul fatto che sappiamo bene cosa dobbiamo fare per imporci. Se riusciremo a mettere in campo le nostre armi migliori decideremo la prossima gara e il futuro della Pool E".

La Lube ha comunicato l’apertura straordinaria dello store biancorosso all’Eurosuole Forum. Sabato dalle 17 alle 19 sarà possibile assistere a un allenamento a porte aperte dei vice campioni d’Italia, con ingresso gratuito e appunto verrà allestito lo shop all’insegna di gadget, materiale griffato e tante idee regalo. Per l’occasione saranno in vendita anche le nuove maglie ufficiali utilizzate per la Champions e una delegazione di atleti verrà per autografi e foto di rito.

Andrea Scoppa