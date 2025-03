Champions League. Milano vola in Turchia per difendere il 3-0. Obiettivo Final Four

È arrivato il giorno del ritorno dei quarti di finale di Champions League per la Numia Vero Volley Milano. La squadra del Consorzio, reduce dal roboante 3-0 all’andata, alle 16 (ora italiana) farà visita all’Eczacibasi Dynavit Istanbul. Al Burhan Felek Voleybol Salonu basterà vincere due set per conquistare matematicamente il pass per la Final Four che si svolgerà sempre a Istanbul il 3 e 4 maggio. Coach Stefano Lavarini, però, non si fida: "Nonostante la preziosa vittoria dell’andata siamo consapevoli che sarà questa la gara decisiva. Ci aspettiamo che loro giochino al meglio per ribaltare il risultato, supportate da un pubblico molto caloroso. Vogliamo continuare il percorso in Champions e sappiamo di dover mettere in campo continuità di gioco e grande determinazione poiché ogni punto sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo". Gli fa eco la centrale Ludovica Guidi: "Per questa gara di ritorno sappiamo che l’unico obiettivo è la vittoria, senza pensare ai set o ai punti. Vogliamo proseguire la serie positiva di successi e conquistare il posto alle Final Four. Il tempo per allenarci e ricaricare le energie è stato limitato nelle ultime settimane, ma nonostante tutto siamo determinate a confermarci e a dimostrare anche davanti al loro pubblico il nostro valore". Andrea Gussoni