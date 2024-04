Coach Blengini. "Fondamentale l’approccio»

Civitanova-Modena è il super classico del volley, siamo al 109° confronto. In questa stagione la Lube ha sempre avuto la meglio col massimo scarto, nel ritorno gli emiliani commisero la cifra esagerata di 35 errori in 3 set. Alla vigilia così coach Gianlorenzo Blengini: "Le sfide con Modena hanno un fascino particolare. Ciò che farà la differenza nei Playoff 5° Posto sarà la capacità di affacciarci nel migliore dei modi al torneo dopo l’eliminazione dalla corsa per lo Scudetto. Il livello dei team coinvolti è simile, mi riferisco anche a Cisterna e Padova che non hanno raggiunto i quarti. Chi saprà meglio interpretare le gare dal punto di vista mentale, caratteriale ed emotivo avrà più chance di raggiungere il traguardo". Modena è stata eliminata in 3 gare da Trento, ieri ha parlato il palleggiatore Bruno: "Non saranno partite facili ma vogliamo finire al meglio la stagione. Anche a livello personale sarebbe importante lasciare Modena (tornerà in Brasile ndc) sapendo di averla portata in Europa".

an. sc.