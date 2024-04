Coach Giannini. "Vogliamo farcela, anche senza Nikolov e Diamantini»

Coach Romano Giannini ha parlato così alla vigilia: "Volevamo arrivare al 27 aprile per raggiungere la finale, questo obiettivo ci ha dato la forza di prevalere a Piacenza. Purtroppo a Verona, come in Emilia, non potremo schierare gli indisponibili Diamantini e Nikolov. Nel girone gli scaligeri hanno espugnato il nostro campo e noi non siamo riusciti a esprimerci al massimo, al punto che nel terzo set abbiamo un po’ mollato. La prossima sarà una partita diversa sotto tutti i punti di vista perché, pur avendo contro una squadra forte, che comunque abbiamo già battuto a fine stagione regolare, il nostro atteggiamento sarà differente. Nel giorno del trionfo a Verona in regular season non ero presente, in quanto ammalato, ma ho vissuto in pieno il playoff esaltante dello scorso campionato con la rimonta in Veneto. Andremo lì alla ricerca del quinto posto e del pass europeo". Intanto l’Halkbank Ankara, avversaria della Lube nei quarti di Champions, stavolta battuta vendicando l’estromissione della stagione prima, sta perdendo i suoi pezzi pregiati. Appena vinto il titolo nazionale turco dopo un digiuno di sei anni, il club uno dopo l’altro ha visto coach Kovac, l’opposto Abdel Aziz e lo schiacciatore Ngapeth dire addio. In realtà per il tecnico, da giocatore anche a Macerata, sembra si tratti più di una decisione della dirigenza. L’olandese volante, grande trascinatore del team, invece dovrebbe finire pure lui in Giappone, dopo aver ricevuto una proposta economica mostruosa. Un peccato non vederlo saltare e schiacciare da "queste parti". L’ex Modena infine sembrava ad un passo dall’approdare al Novosibirsk, ma nelle ultime ore i media russi parlano con insistenza di una vecchia conoscenza Lube che dovrebbe finire lì al posto del francese, vale a dire Leal.

an. sc.