Contratto fino al 2026. De Giorgi confermato sulla panchina azzurra

Bella notizia e meritata conferma per l’ex tecnico (due volte) della Lube, "Fefè" Ferdinando De Giorgi. Dopo il Consiglio Federale è stato comunicato che il ct rimarrà sulla panchina della Nazionale sino al 2026. Si prolunga e giustamente un rapporto che finora ha portato la squadra azzurra a vincere il Mondiale 2022, l’oro europeo 2021 e l’argento agli Europei di pochi mesi fa. De Giorgi nelle prossime settimane sarà invece impegnato a ottenere la qualificazione olimpica per Parigi 2024 e, se resterà in carica fino al 2026, farà difendere all’Italia il titolo iridato nel 2025 e poi nel 2026 vivrà l’Europeo in casa (assieme a Finlandia, Bulgaria e Romania). Intanto oggi proseguono i Playoff "principali" con gara2 di quelli per il 3° Posto, ci si sposta a Milano e Trento conduce 1-0 la serie dopo il 3-2 del primo atto. Domani nell’insolito orario delle 15.15 e diretta su Rai Sport, gara2 tra Monza e Perugia. La Sir si è presa gara1 praticamente senza Leon, male il futuro biancorosso Loepkky da 7/27.

an. sc.