Coppa Cev. Allianz, niente quarti ma c’è il rinnovo di Piazza

Nelle tasche dell’Allianz Milano purtroppo non c’è il biglietto per i quarti di Coppa Cev. C’è, unica nota positiva del giovedì di coppe, un rinnovo firmato da Roberto Piazza (nella foto), che ha allungato il proprio contratto fino al 2026/27. Vengono così messe a tacere, almeno sull’allenatore, le voci di mercato che lo volevano nel mirino della Lube. Sul campo il club italiano non riesce nell’impresa (doveva vincere 3-0, 3-1 per arrivare al golden set) contro la squadra di PlusLiga del Warta Zawiercie che dimostra di essere di un livello superiore. Nel primo set i lombardi vanno sotto 10-4, di questi quattro punti solo uno portato a casa su un attacco di Ishikawa. Proprio il nipponico è l’unico a cui si aggrappano i meneghini, che commettono, inoltre, una ingente quantità di errori in battuta, compensata solo in parte dai muri (sei). Proprio dalla barriera meneghina arriva un varco di luce che porta l’Allianz in partita anche se non basta per vincere il parziale. Nel secondo, Milano ci prova ma è sempre costretta a inseguire. I tanti errori dai nove metri e le diverse imprecisioni non aiutano contro una corazzata del genere. Sono così i polacchi a imporsi e a conquistarsi l’accesso ai quarti. Persa la chance di qualificazione, nel terzo, Piazza cambia tutto per dar riposo ai titolari. L’importante, ora, sarà non rimuginare troppo. Domenica c’è Civitanova, poi Trento e le Final Four di Coppa.

Allianz Milano - Aluron CMC Warta Zawiercie: 0 – 3 (23- 25; 22 – 25; 25 - 23)

Giuliana Lorenzo