Coppa dei campioni. La Cev ha deciso: le finali in Turchia

Due verdetti sono stati emessi nelle ultime ore. Il primo, in ordine temporale, ha riguardato la Farmitalia Catania che retrocede in A2. La sconfitta 3-0 dei siciliani a Monza, unita ai due punti presi da Taranto nel blitz 2-3 di Piacenza (32 punti dello scatenato Gutierrez, top scorer dell’intera 20ª giornata di campionato), condannano aritmeticamente i siciliani. Dal weekend Catania è ultima con appena 6 punti, Taranto ne ha 14.

L’altra notizia riguarda la Champions perché la Cev ha deciso che le finali (uomini e donne) si disputeranno in Turchia. Non è stato specificato dove, ma dovrebbe essere Ankara la sede delle cosiddette Superfinals, di sicuro c’è già la data da segnare nel calendario, il 5 maggio. Sarà la prima volta in Turchia nella storia della pallavolo, una conferma anche "istituzionale" di quanto il volley sia divenuto importante nel paese ottomano, soprattutto al femminile. Va detto però che nessuno Stato vanta sei club nei quarti 2024, tra uomini e donne, come l’Italia.

an. sc.