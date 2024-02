Coppa Italia, Final Four. Milano ha fame di riscatto. Gaspari: "Momento duro. Tutti devono dare di più»

È arrivato il weekend della Final Four di Coppa Italia per l’Allianz Vero Volley Milano che a Trieste tornerà in campo oggi, alle 18, in un momento delicato della stagione. Le ragazze di coach Marco Gaspari, dopo due ko di fila nei big match di A1 con Conegliano e Novara, saranno chiamate al riscatto fin dalla temibile semifinale con la Savino del Bene Scandicci. Ekaterina Antropova e compagne rappresentano un ostacolo durissimo da superare, prima di un eventuale finale proprio contro le campionesse d’Italia, impegnate alle 15 con la Reale Mutua Fenera Chieri. Inutile, se non deleterio, pensare subito a una rivincita con le pantere, imbattute quest’anno e capaci di spazzare via le ragazze del Consorzio una settimana fa al PalaVerde di Villorba (Treviso) con un secco 3-0. Già qualificarsi per l’ultimo atto sarebbe importante per una squadra che, complice anche l’assenza di Nika Daalderop, ha perso serenità oltre che solidità in ricezione. Paola Egonu sarà costretta agli straordinari, ma come si è visto nelle ultime due uscite anche il consueto trentello dell’opposto della Nazionale potrebbe non bastare. Così coach Marco Gaspari: "Non siamo nel nostro momento migliore. Per questo c’è bisogno, da parte di tutti, di tirare fuori qualcosa in più. Dobbiamo entrare in campo facendo tesoro di quanto ci è successo, trasformare il possibile nervosismo in aggressività, mantenere la lucidità e non trascinarci dietro gli ultimi pensieri negativi".