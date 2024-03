Corsa scudetto e sguardo al futuro. Fusaro: "Milano si tiene strette le sue stelle"

Lungimiranza e progettualità sono alla base di tutto, anche del volley. Mentre, in campo l’Allianz Milano si sta giocando l’accesso alla semifinale scudetto, lontano dal taraflex si disegna la squadra del futuro. Da mesi ci sono rumors di mercato e ora la formazione del prossimo anno sta prendendo forma. Tre i perni su cui ruoterà la Milano del domani Matteo Piano, capitano in scadenza di contratto e a cui probabilmente verrà offerto un altro anno, Kaziyski che ha firmato fino al 2025 e il regista Paolo Porro.

Il presidente Fusaro avrebbe intenzione, terminata la stagione, di proporgli una estensione del suo accordo. "A fare da chioccia ai giovani – dice proprio Fusaro - avremo il capitano Matteo Piano e un certo Matey Kaziyski che, al netto dell’infortunio, ha messo in difficoltà i migliori ricevitori del campionato. Come sempre, e come succede in tutte le squadre, avremo diversi innesti di nuovi giocatori, ma si tratta di un percorso naturale nello sport di vertice, già affrontato anche gli altri anni".

Tra le altre conferme l’opposto belga Ferre Reggers con Dirlic che partirà e al suo posto in lizza, come secondo, c’è Tommaso Barotto (scuola Diavoli e attualmente in A2), il libero Catania e il secondo alzatore Zonta. Al centro andrà via Loser, sostituito da un profilo internazionale e nel reparto probabilmente arriverà, da Piacenza, Edoardo Caneschi che prenderà il posto di Marco Vitelli. Qust’ultimo, come Mergarejo, ha un altro anno di contratto, ma entrambi sono nel mirino della Gas Sales.

Tra gli schiacciatori, con la partenza del cubano e di Ishikawa, che salvo clamorosi colpi di scena vestirà la maglia di Perugia, nonostante gli sforzi di Milano e dello stesso Fusaro per trattenerlo, potrebbe esserci spazio per un altro nipponico. Si parla del classe 2000 Tatsunori Otsuka che quasi certamente completerà il reparto con Davide Gardini, figlio d’arte e con il francese Louati su cui per ora non ci sono conferme. Sulle partenze di Ishikawa e Loser il numero uno del club aggiunge: "So che hanno ricevuto offerte economiche da un certo punto di vista irrinunciabili, e noi non siamo disposti a fare l’asta al rialzo con nessuno e per nessuno. Sarebbe immorale per il nostro concetto di fare pallavolo a Milano ad alto livello ed ingiusto nel loro confronti tentare di bloccare le legittime speranze di guadagnare di più. Auguro a questi due campioni, qualora scelgano di lasciare Allianz Milano, di avere le migliori fortune, e spero che trovino anche altrove un ambiente come il nostro, che li ha protetti e fatti crescere come persone e come giocatori".