Delusione Europa. Monza si lecca le ferite: "La grinta non è bastata»

Seconda finale stagionale e seconda medaglia d’argento per la Mint Vero Volley Monza. Se a Casalecchio di Reno (Bologna) i ragazzi del Consorzio erano comunque andati oltre ogni più rosea aspettativa in Coppa Italia perdendo onorevolmente con la Sir Susa Vim Perugia dopo aver eliminato la Cucine Lube Civitanova e i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, mercoledì sera in Challenge Cup la delusione è stata più grande. I polacchi del Projekt Warszawa si sono rivelati superiori e soprattutto insuperabili a muro ma certamente la terza competizione continentale per importanza era l’obiettivo dichiarato della società.

Come successo cinque anni fa con i russi del Belgorod però i brianzoli si sono fermati a un passo dal trionfo, sfiorando soltanto una coppa che avrebbe fatto bella mostra di sè accanto alla CEV Cup conquistata due anni fa in casa del Tours. La festa stavolta sarebbe stata addirittura tra le mura amiche, ma in un Opiquad Arena vestita a festa e con oltre 3.200 spettatori alla fine ostilità sono durate un’oretta, con gli ospiti che dopo aver conquistato in scioltezza il secondo set hanno iniziato a festeggiare la matematica certezza del titolo. Coach Massimo Eccheli che nei successivi due parziali ha mandato in campo tutte le riserve ricevendo comunque buone risposte da Nik Mujanovic così come da Ran Takahashi (partito ancora dalla panchina alle spalle di Eric Loeppky) si è comunque complimentato con i suoi uomini.

"La partita si era anche aperta bene nel primo set, poi siamo mancati in fase di contrattacco. Aver perso in quel modo il primo parziale ha dato loro grande fiducia, e ha indebolito le nostre speranze rendendo tutto più difficile. I ragazzi sono stati bravissimi, perché l’hanno approcciata bene soprattutto al servizio e a muro, ma purtroppo non è stato abbastanza".

Più deluso capitan Thomas Beretta, colui che avrebbe alzato la coppa e che invece proprio come nel 2019 è salito sul podio solo per ritirare la medaglia d’argento: "Siamo stati bravi nel primo set, mentre nel secondo ci siamo un po’ incastrati. Sapevamo che era difficile e pesa di più ogni punto, quando sai che agli avversari bastano due set per vincere. Non è semplice gestire questo fattore però ce l’abbiamo messa davvero tutta. Siamo un gruppo unito, aspetto che ci ha contraddistinto tutto l’anno. E’ un peccato ma loro sono stati più forti. Adesso testa al match contro la Cisterna Volley in vista dei playoff. Speriamo di fare una bella partita e portare a casa altri punti". La speranza in casa Monza è che questa sconfitta non abbia ripercussioni e anzi sproni tutti a dare ancora qualcosa in più nelle sfide ad eliminazione diretta che inizieranno già la settimana prossima.

